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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 17:05

ВНИМАНИЕ. Ущерб по ОСАГО будут возмещать ремонтом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ущерб по ОСАГО будут возмещать ремонтом – соответствующий закон в среду, 22 марта, одобрил Совет Федерации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО.

Согласно документу, выплата по ОСАГО автовладельцам-физлицам по умолчанию будет осуществляться в виде ремонта машины. Деньги можно будет получить лишь в исключительных случаях: в частности, при невозможности восстановления автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. рублей), если потерпевший не согласится доплатить.

Претендовать на денежную выплату могут инвалиды. Также потерпевший сможет потребовать деньги, если страховщик не предложит ему станцию ремонта, соответствующую требованиям закона, пишет ТАСС.

Согласно положениям закона, при ремонте по ОСАГО можно использовать только новые запчасти, если сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали. Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней с момента предоставления машины в автосервис, который при этом должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего.

Предполагается, что станцию ремонта будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнеров. Закон оставляет автовладельцу возможность отремонтировать машину на станции, с которой у страховщика нет договора, но только по письменному согласованию со страховой компанией.

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Теги: госдума, осаго, автострахование, автомобили
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