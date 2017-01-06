ВАЖНО. Участок федеральной трассы М-5 в Челябинской области закрыт до 8 утра 7 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Продлено временное ограничение на движение грузовиков по федеральной трассе М-5 «Урал» Москва – Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Временное ограничение с 1 548 до 1 780 км автомобильной трассы М-5 "Урал" продлено до восьми часов утра 7 января 2017 года», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, трасса по направлению в Челябинск закрыта с 16.00 по местному времени. Причина – сильный снегопад, снижение видимости, метель и гололедица.