Убийцы должны сидеть в тюрьме. Зоозащитники собрали митинг в защиту животных в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 25 марта состоялся митинг зоозащитников против издевательств над животными – более 70 человек, «вооруженных» плакатами, требовали более жесткого наказания за жестокое обращение с домашними питомцами, а также запрета цирков и зоопарков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Митинг состоялся 25 марта 2017 года на Алом поле. Участие в мероприятии приняли около 70 любителей животных. Некоторые активисты привели своих питомцев – кошек и собак. Среди них выделялся пес по кличке Буран с большим шрамом на голове – его сбил автомобиль.

Участники акции собирали подписи под петицией о необходимости внести поправки в закон «Об ответственном отношении к животным». Его принятие запланировано на май 2017 года.

Все участники пикета «вооружились» плакатами с гневными лозунгами и требованиями. Зоозащитники требовали усиления уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, запрета передвижных цирков, зоопарков, дельфинариев, контактных зоопарков и притравочных станций.

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Также активисты выступали за ограничение разведения домашних животных путем лицензирования, обязательную регистрацию домашних и диких животных, содержащихся в неволе.