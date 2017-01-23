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Агентство новостей Доступ 1 23 января 2017 года, 10:25

18+ Убийства, хищения из бюджета и педофилы: каслинские следователи озвучили ТОП громких дел 2016 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году в СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области изменился штатный состав. На должность руководителя был назначен Алексей Ермолаев, ранее трудившийся замом руководителя в СО по Троицку. За год расследовано 89 уголовных дел, привлечен к ответственности 101 обвиняемый, в том числе 24 несовершеннолетних. В рамках мероприятий ко Дню образования Следственного комитета России каслинские следователи рассказали Агентству новостей «Доступ» о самых громких и сложных делах 2016 года.

«Проделан значительный объем работы по восстановлению прав участников уголовного судопроизводства, борьбе с коррупционными проявлениями на территории Каслинского муниципального района, расследованию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, собственности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, – рассказал Алексей Ермолаев.

БАНДИТ-УБИЙЦА ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году следователи передали в суд дело в отношении жителя соседнего региона, являющегося участником ОПГ. Находясь в Каслях, пьяный бандит повздорил с местным жителем. В тот же вечер он вооружился охотничьим ружьем, подошел к неприятелю и выстрелил в него. Потерпевший скончался в больнице, стрелок сбежал, долго находился в розыске. А когда его задержали, сторона защиты оказывала активное противодействие следствию. Тем не менее, правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде длительного срока в колонии.

ХИЩЕНИЕ 12 МЛН БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ

Окончено уголовное дело, возбужденное в отношении директора фирмы, злоупотребившего полномочиями. Выполняя работы, связанные со строительством детского сада № 6 и фильтровальной станции в Каслях, застройщик воспользовался служебными полномочиями и обманул администрацию и поселения, и района, прикарманив более 12 млн рублей бюджетных средств. Директору вменили часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и два эпизода части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело находится на рассмотрении в Каслинском городском суде.

ОТЧИМ-ПЕДОФИЛ НА 7 ТОМОВ

Педофила из Тюбука судят за три эпизода надругательства над 14-летней падчерицей, истязание беременной жены и ее детей. Злоумышленник несколько лет издевался над семьей, однако был задержан в 2016 году. О преступлениях узнали соцработники, которые нашли в личном дневнике девочки записи о сексуальных домогательствах отчима.

«Особая сложность в расследовании данного уголовного дела выражалась в том, что потерпевшими являлись трое несовершеннолетних детей. Обвиняемому проведена комплексная стационарная сексолого-психиатрическая экспертиза, трем несовершеннолетним потерпевшим проведены комплексные амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы для производства которых потребовалось истребовать значительный объем медицинских документов и характеризующего материала. По делу допрошено более 50 свидетелей, выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, материалы уголовного дела составили 7 томов», – рассказал Алексей Ермолаев.

За совершенные мужчиной преступления уголовным законом предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы. Сейчас дело находится на рассмотрении по существу в Челябинском областном суде.

ПОДРОСТОК ЗАРУБИЛ ДРУГА ТОПОРОМ

Преступление было совершено в августе 2016 года. Студент одного из училищ Снежинска, пока мать была в командировке, пригласил к себе в гости 16-летнего товарища, отношения с которым у него в последнее время испортились. В доме юноша дважды ударил подростка топором по шее, отчего тот скончался. Затем парень закопал труп в подвале. Вернувшаяся домой мать злоумышленника ничего не знала о случившемся, пока через три недели к ней не нагрянули правоохранители.

На допросе 17-летний подросток признался во всем и рассказал, где спрятал труп. Его откопали в подвале. В рамках расследования уголовного дела юноше была проведена стационарная психиатрическая экспертиза, которая признала его невменяемым. Медики заключили, что подросток нуждается в интенсивной психиатрической помощи, поэтому уголовная ответственность мальчику не светит. Парня ждет психбольница.

ДУШИТЕЛЬ ИЗ МОЛДОВЫ

В мае 2016 года в одном из поселков Каслинского района пьяный уроженец Молдовы, живший с супругой, поссорился с тещей, пока жена была на работе. Мужчина высказал пенсионерке претензии по поводу чистоты в доме, и та отреагировала на них не так, как ему хотелось. В итоге злоумышленник схватил женщину за шею обеими руками и задушил. После мужчина позвонил в полицию и сообщил о содеянном. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе следствия было установлено, что ранее гражданин Молдовы уже привлекался к уголовной ответственности на территории России. В 2002 году Домодедовский райсуд Московской области признал его виновным в убийстве пожилой соседки, которую он также задушил в ссоре. Сроки пребывания в РФ мужчина нарушил, то есть находился в стране нелегально.

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