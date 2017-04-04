Антиреклама о превращении Range Rover в тыкву признана незаконной в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Антиреклама Range Rover Evoque и официального дилера компании JAGUAR LAND ROVER в Магнитогорске, ООО «Апекс», взбудоражила Магнитогорск (Челябинская область) – местная автоледи решила выразить свое мнение о машине и тех, кто ее продал, нестандартным способом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в 2016 году в Магнитогорске появилось несколько уличных баннеров, где Range Rover Evoque сравнивался с двумя ослами, кроме того, автор сообщал, что после 37 тыс. километров пробега машина – ровно как в известной сказке – превратится в тыкву.

«Использованные образные сравнения в отношении автомобиля, очевидно выставляющие его в негативном свете, были опубликованы от имени ООО "Апекс", что стало поводом для обращения официального дилера в антимонопольную службу», – рассказала официальный представитель ведомства Наталья Мартынюк.

Она уточнила, что в ходе рассмотрения дела размещение аналогичных сведений на рекламных конструкциях продолжилось, но уже с трансформацией опубликованной ранее информации: «Хочешь, чтобы тебя обманули, но не знаешь как!? Тогда обращайся в Шмапекс!!!»; «Зима близко. Меня ослов на оленей»; «А ты купил лажовер?» и пр.

Челябинское УФАС России признало, что размещение частных объявлений на конструкциях, предназначенных для распространения рекламы, противоречит законодательству, и признало владельцев данных конструкций ООО «РекАрт» и ООО «Форэст», а также ООО «ПроектСтрой», которому компании передали данные конструкции в аренду, нарушившими закон о рекламе.

«Владельцы конструкций обязаны были осуществлять контроль размещения информации на щитах, переданных в аренду, а ООО "ПроектСтрой" – согласно заключенному договору – согласовывать макеты в мэрии Магнитогорска», – уточнила Мартынюк.

В процессе рассмотрения дела распространение спорной информации было прекращено.

Фото предоставлены пресс-службой Челябинского УФАС