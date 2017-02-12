Вс, 12.02.2017, 18:34 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 12 февраля 2017 года, 18:16

У школьников Карабаша 13 февраля заканчивается карантин по ОРВИ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах Карабаша (Челябинская область) в понедельник, 13 февраля, возобновляется учебный процесс, прерванный почти две недели назад из-за эпидемии ОРВИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В образовательных организациях Карабашского городского округа с 13 февраля возобновляется учебный процесс. Такое решение приняла межведомственная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия», – говорится в сообщении местной администрации.

С понедельника начнутся занятия не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Снимается запрет и с проведения массовых мероприятий с участием детей.

«Комиссией рекомендовано соблюдать противоэпидемические мероприятия в образовательных организациях, на промышленных предприятиях, в сфере торговли, услуг и общественного питания, в транспорте», – добавили в мэрии Карабаша.

Напомним, карантин в муниципалитете был введен с 1 февраля.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: орви, эпидемия гриппа, отмена занятий, новости карабаша
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:52
Штормовое предупреждение из-за морозов продлено на сутки в Челябинской области
вчера, 14:52
До минус 40 прогнозируется в Челябинской области ночью 12 февраля
вчера, 10:05
ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы получить сертификат на материнский капитал
вчера, 09:59
Центр экологического мониторинга создан в Челябинской области
вчера, 09:52
В Челябинске нашли виновника резонансного ДТП, который 1,5 года скрывался от полиции
вчера, 06:31
В Кыштыме в первую смену не учатся 1-7 классы
вчера, 06:11
В Коркинском районе 11 февраля занятия в школах отменены полностью
вчера, 05:55
Младшим классам в Магнитогорске отменили 11 февраля школу из-за морозов
вчера, 05:33
Отмена занятий в школах Челябинска 11 февраля
10 февраля, 17:32
Челябинцам раздадут осколки метеорита
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость