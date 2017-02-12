У школьников Карабаша 13 февраля заканчивается карантин по ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах Карабаша (Челябинская область) в понедельник, 13 февраля, возобновляется учебный процесс, прерванный почти две недели назад из-за эпидемии ОРВИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В образовательных организациях Карабашского городского округа с 13 февраля возобновляется учебный процесс. Такое решение приняла межведомственная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия», – говорится в сообщении местной администрации.

С понедельника начнутся занятия не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Снимается запрет и с проведения массовых мероприятий с участием детей.

«Комиссией рекомендовано соблюдать противоэпидемические мероприятия в образовательных организациях, на промышленных предприятиях, в сфере торговли, услуг и общественного питания, в транспорте», – добавили в мэрии Карабаша.

Напомним, карантин в муниципалитете был введен с 1 февраля.