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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 16:18

У челябинца в кафе похитили хоккейную форму за 110 тыс. рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские отыскали и задержали похитителя хоккейной формы на 110 тыс. рублей – вор стащил спортивную амуницию у посетителя кафе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В понедельник, 26 июня, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Тракторозаводский» задержан 27-летний челябинец, который две недели назад из помещения кафе на улице 1-й Пятилетки похитил хоккейную форму у молодого спортсмена. Ущерб составил 110 тыс. рублей. Амуницию вернули хоккеисту.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, сегодня в арене «Трактор» прошел Выставочный матч Детской дворовой хоккейной лиги. В нем приняли участие дети от 7 до 15 и действующие игроки «Трактора» и его воспитанники разных лет, в том числе форвард «Вашингтон Кэпитэлз» Евгений Кузнецов.

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Теги: хоккей, кража, новости челябинска, полиция челябинска, форма
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