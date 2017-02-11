Центр экологического мониторинга создан в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство экологии зарегистрировало новое подведомственное учреждение «Центр экологического мониторинга Челябинской области» (ОГКУ «ЦЭМ»), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ЦЭМ образован путем реорганизации областного государственного казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области».

Сейчас в распоряжении центра находится одна передвижная лаборатория для отбора проб воздуха и исследования его на состав загрязняющих веществ.

«Она ежедневно выезжает в определенную точку города и производит отбор проб воздуха. На месте специалисты лаборатории могут определить количество загрязняющих веществ, таких как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы и формальдегид», – говорится в сообщении.

В этом году ЦЭМ получит еще одну передвижную лабораторию. Все данные замеров проб воздуха оперативно размещаются на сайте министерства экологии Челябинской области, отмечается в сообщении.