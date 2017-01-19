Трехлитровую банку со спайсом нашли в лесу под Кыштымом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) устанавливается происхождение крупной партии спайса, найденного в трехлитровой банке в лесу, – сугроб с наркотиками был обнаружен неподалеку от садоводческого товарищества «Теренкуль», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вес найденного спайса составил 150 граммов.

Полицейских вывел на тайник один из владельцев банки – 25-летний житель Каслинского района, который вместе с товарищем рассчитывал заработать на наркозависимых жителях Кыштыма, Карабаша, Каслей и Озерска.

В отношении обоих ранее судимых подельников возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере им грозит до 15 лет лишения свободы. Один из них заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест.