ВНИМАНИЕ. Трассу М-5 снова закрыли для большегрузов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На федеральной трассе М-5 с вечера 21 февраля вновь введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей – по предварительным прогнозам, фурам разрешат проезд не ранее 23.00, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление автомобильных дорог «Южный Урал».

Сообщается, что причиной ограничения стали неблагоприятные метеоусловия: сильный снег и метели. Ситуацию осложнили ДТП и поломка грузового автомобиля на 1614-м километре.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если в дороге застиг буран

«Движение будет ограничено на трассе М-5 "Урал" Москва – Челябинск, на участке с 1 548 по 1 705 километр до 23.00 21 февраля», – говорится в официальном сообщении.

Водителей просят учитывать данные ограничения, соблюдать скоростной режим и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.