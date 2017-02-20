ВНИМАНИЕ. Трасса М-5 перекрыта для грузовиков из-за непогоды

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области введено ограничение движения для грузового транспорта – причиной стала плохая погода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление автомобильных дорог «Южный Урал».

Сегодня, 20 февраля, из-за неблагоприятных метеоусловий ограничено движение грузовиков на авто дороге федерального значения М-5 Москва – Челябинск, на участке с 1 548 по 1 679 километр.

«На закрытом участке возможны сильный снег, гололедица от наката. Ориентировочное время снятия ограничения – 17.00», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ограничение движения на данном участке вводилось во второй половине воскресенья, 19 февраля.

Добавим, по данным синоптиков, на территории Челябинской области 20 февраля ожидаются сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с, гололедные явления.