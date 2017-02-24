«Трактор» взял реванш в матче против астанинского «Барыса»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 24 февраля, челябинский «Трактор» взял реванш во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против астанинского «Барыса» – эмоциональная, силовая, с большим количеством удалений игра завершилась со счетом 5:1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У победителей отличились Алексей Кручинин (33:25, 4x3), Александр Шаров (38:08) и Артем Пеньковский (49:51, 5х4). После этого дублем отметился нападающий Максим Якуценя (51:56 и 58:04). Последняя шайба была заброшена в пустые ворота.

У казахов единственный гол на счету Мартина Сен-Пьера (19:47, 5х4).

Напомним, в первой игре «Трактор» уступил «Барысу» с разницей в три шайбы (5:2).

Теперь серия переезжает в Астану. Впереди у «Трактора» как минимум три матча с «Барысом». Следующая встреча состоится уже в это воскресенье, 26 февраля, в Астане