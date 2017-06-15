«Трактор» в обмен на денежную компенсацию передал «Куньлунь Ред Стар» защитника Хлыстова

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Хоккейные клубы «Трактор» и «Куньлунь Ред Стар» осуществили сделку: в обмен на денежную компенсацию в Пекин переезжает защитник Никита Хлыстов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отдел информации и PR клуба.

Минувший сезон 23-летний хоккеист провел в ханты-мансийской «Югре». За 45 матчей он набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+1». Последний раз за «Трактор» защитник играл в сезоне 2015-2016, в тот же период Хлыстов выступал в ВХЛ за «Челмет».

Напомним, накануне «Трактор» продлил на год контракт с нападающим, сыном председателя Челябинской городской Думы Денисом Мошаровым.