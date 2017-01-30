«Трактор» уступил СКА в Петербурге 29 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Трактор» уступил СКА в Санкт-Петербурге в очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ – счет встречи 29 января 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото Александра Сафонова, «Чемпионат»

Проигрывая 0:5, в третьем периоде челябинцы сумели отыграть три шайбы. Голы – на счету Иржи Новотны (47:58), Кирилла Кольцова (53:33) и Артема Пеньковского (55:42).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (14:14. 5х4), Никита Гусев (16:11, 5х4), Николай Прохоркин, сделавший дубль (39:37 и 40:14) и Евгений Кетов (42:18).

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин в ходе послематчевой пресс-конференции поблагодарил свою команду за самоотдачу, а болельщиков – за поддержку.

«При счете 0:5 не опустили руки, шли вперед, смогли забить три шайбы (...) Такого роста "Трактор" в этом сезоне добился благодаря коллективу, самоотдаче, более надежной игре в обороне, выжимаем максимум из всех моментов. Хотел бы поблагодарить болельщиков, при таком количестве фанатов СКА наших болельщиков было слышно», – цитирует Гатиятулина «Чемпионат».