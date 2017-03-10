«Трактор» продлил на 2 года контракт с нападающим Щехурой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» объявил о продлении контракта с нападающим Полом Щехурой – соглашение рассчитано на два года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отдел информации ХК.

В текущем сезоне канадский центрфорвард провел за «черно-белых» все матчи без исключения и стал лучшим бомбардиром команды, набрав 44 (15+29) балла за результативность при показателе полезности +12.

Напомним, накануне «Трактор» заключил новый контракт с вратарем Василием Демченко – соглашение с голкипером рассчитано на два сезона.

Пол Щехура / Paul Szczechura

Родился: 30 ноября 1985

Гражданство: Канада

Амплуа: Центральный нападающий/Крайний нападающий

Рост: 180 см

Вес: 89 кг

Юниорская команда: Brant County Golden Eagles

Клубная карьера: Brant County Golden Eagles / Brantford Golden Eagles MWJHL, Western Michigan Univ. NCAA, Iowa Stars и Norfolk Admirals (все – AHL), Tampa Bay Lightning и Buffalo Sabres (все – NHL), Rochester Americans AHL, HC Lev Прага, Чехия, «Динамо» Рига, Латвия, «Динамо» Минск, Беларусь (все – КХЛ).

Достижения: самый результативный игрок сезона 2002/2003 и MVP MWJHL, обладатель Кубка Надежды («Динамо» Рига, 2013).