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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 14:36

«Трактор» продлил контракт с защитником Александром Шининым


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Трактор» продлил контракт с защитником Александром Шининым – соглашение между игроком и хоккейным клубом рассчитано на два сезона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Александр Шинин подписал новый двухлетний контракт с "Трактором"», – сообщается на официальном сайте ХК.

В сезоне-2016/17 хоккеист провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 7 (0+7) очков при показателе полезности –5. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету игрока 6 матчей, в которых он очков не набрал.

Шинин – воспитанник челябинского «Трактора. Защитник дебютировал в сезоне 2001/2002 в фарм-клубе. Был игроком «Мечела» и «Северстали» (Череповец). Серебряный призер Чемпионата мира U18 (2002), серебряный призер Чемпионата России (2003), обладатель Кубка Континента (2012), бронзовый призер Чемпионата КХЛ (2012), обладатель Кубка Восточной конференции (2013), серебряный призер Чемпионата КХЛ (2013). 

В прошедшем сезоне был капитаном «черно-белых».

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Теги: хк трактор, кхл, хоккей, новости челябинска, новости спорта
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