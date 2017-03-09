«Трактор» подписал новый 2-летний контракт с вратарем Демченко

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» заключил новый контракт с вратарем Василием Демченко – соглашение с голкипером рассчитано на два сезона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сайт ХК.

В текущем сезоне Демченко провел за «черно-белых» 35 матчей в регулярном чемпионате, пропуская, в среднем, 2,15 шайбы за игру при коэффициенте отраженных бросков 93,3%. Также вратарь сыграл одну встречу в плей-офф: 1,60, 94,1% соответственно.

В ноябре 2016 года Демченко стал лучшим голкипером месяца в КХЛ.

Следующий сезон станет для воспитанника «Трактора» пятым в Континентальной хоккейной лиге.

Василий Демченко

Родился: 16 марта 1994 года в Челябинске

Амплуа: вратарь

Рост: 187 см

Вес: 75 кг

Юниорская команда: «Трактор»

Клубная карьера: «Белые Медведи», «Челмет», «Трактор»

Достижения: участник Матча Звезд МХЛ (2014), двукратный бронзовый призер МХЛ (2014, 2015).

Генменеджер «Трактора» заявил о грядущих изменениях в тренерском штабе и команде