«Трактор» переиграл ЦСКА на домашнем льду

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Трактор» одержал волевую побед у над московскими «армейцами» на домашней арене в Челябинске – 4:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У гостей баллы за результативность на свой счет записали Дмитрий Кугрышев (24:15), Кирилл Петров (35:19, 5х4) и Александр Попов (45:30).

У «черно-белых» голами отметились Алексей Кручинин (26:13), Иржи Новотны (56:24, 5х4) и Пол Щехура (44:10 и 46:25).

Добавим, в Павла Францоуза «прилетело» 48 шайб, из которых он отразил 45. Илье Сорокину, хранителю последнего рубежа «армейцев», было почти вдвое легче: хозяева нанесли по его воротам всего 25 бросков.