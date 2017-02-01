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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 22:32

«Трактор» переиграл ЦСКА на домашнем льду


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Трактор» одержал волевую побед у над московскими «армейцами» на домашней арене в Челябинске – 4:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У гостей баллы за результативность на свой счет записали Дмитрий Кугрышев (24:15), Кирилл Петров (35:19, 5х4) и Александр Попов (45:30).

У «черно-белых» голами отметились Алексей Кручинин (26:13), Иржи Новотны (56:24, 5х4) и Пол Щехура (44:10 и 46:25).

Добавим, в Павла Францоуза «прилетело» 48 шайб, из которых он отразил 45. Илье Сорокину, хранителю последнего рубежа «армейцев», было почти вдвое легче: хозяева нанесли по его воротам всего 25 бросков.

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Теги: хк трактор, кхл, хоккей, новости москвы, новости челябинска, хк цска
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