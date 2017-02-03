«Трактор» обеспечил себе место в плей-офф, обыграв «Северсталь»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» обыграл череповецкую «Северсталь» и вышел в плей-офф – встреча 3 февраля завершилась со счетом 1:0, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственную шайбу забросил Иржи Новотны (13:43). Голкипер «Трактора» Павел Францоуз, отразивший 26 бросков, записал на свой счет «сухой» матч.

Добавим, команда Анвара Гатиятулина стала четвертой на Востоке, гарантировавшей себе место в плей-офф. Первой это сделала «Магнитка».