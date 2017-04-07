Челябинцы напишут «Тотальный диктант» 8 апреля – где продиктуют

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинск 8 апреля, в 13.00, присоединится к международной акции «Тотальный диктант» – для желающих проверить свою грамотность будут открыты 29 площадок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. Челябинск относится к средней полосе, южноуральцы начнут писать диктант в 13.00. Регистрация открыта на сайте totaldict.ru с 29 марта.

Автором текста для Тотального диктанта в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович – его эссе напишут в 514 российских и 287 зарубежных городах. Текст Юзефовича будет посвящен трем городам, с которыми связана его жизнь: родной Перми, где прошла юность писателя, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу.

В России откроется 2 тыс. 852 площадки. Причем не только в вузах, школах, музеях и библиотеках, но и в самолетах (возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 тыс. метров будет у пассажиров S7 Airlines), поездах (№ 701 «Нижний Новгород – Москва», № 702 «Москва – Нижний Новгород» и № 13 «Москва – Берлин»), на гидроэлектростанции, в ледяных пещерах и парках.

В этом году организаторы диктанта позаботились о тех, кому не с кем оставить ребенка: на специальной площадке в Студии творческого развития Art Fusion (улица Академика Макеева, 7-А), пока родители будут писать диктант, детвору займут аниматоры и воспитатели проекта «Лейка. Для мам, пап и малышей».

Тем, кто хочет прикоснуться к знаменитому метеориту, скорее всего, придется по душе площадка в Историческом музее. Здесь для участников акции проведут экскурсию по экспозиции. Другие выставки смогут увидеть те, кто напишет диктант в Челябинском музее изобразительных искусств и Русско-британском институте управления.

Традиционно в столице Южного Урала организована специальная площадка для людей с ограниченными возможностями. Она находится в Челябинской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Написать диктант здесь смогут слепые и слабовидящие, колясочники.

Список площадок:



• ЧелГУ – пр. Победы, 162-В (третий корпус)

• ЧелГУ – ул. Братьев Кашириных, 129 (главный корпус)

• ЮУрГУ пр. Ленина, 85

• РБИУ – ул. Ворошилова, 12

• ЮУИУиЭ – ул. Комаровского, 9-А

• РАНХиГС – ул. Комарова, 26

• ЧТПиГХ им.Я.П.Осадчего – ул. Масленникова, 21

• ЮУрГТК – ул. Горького, 15

• ЮУрГГПУ – пр. Ленина, 69

• ЮУГМУ – ул. Воровского, 64

• Школа № 145 Новосинеглазово – ул. Челябинская, 17

• Православная гимназия – ул. Коммунальная, 48

• Библиотека для слепых – Свердловский пр., 58

• Публичная библиотека – пр. Ленина, 60

• Челябинская областная юношеская библиотека – Свердловский пр., 41

• Центральная библиотека им.Пушкина – ул. Коммуны, 69

• Библиотека № 26 им. Татьяничевой – Комсомольский пр., 41

• Библиотека № 32 им. М. Горького – пр. Ленина, 5

• Библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка – Гагарина, 50

• Библиотека № 11 им. Я. Гашека – 1-ой Пятилетки, 43-А

• Библиотека № 1 «Первая» – ул. Б. Хмельницкого, 17

• Библиотека № 14 им. Н. В. Гоголя – ул. Воровского, 23-В

• Челябинский музей изобразительных искусств – ул. Труда, 92-А

• Государственный исторический музей Южного Урала – ул. Труда, 100

• ИЦАЭ – пр. Свердловский, 59

• Art Fusion/Лейка – ул. Академика Макеева, 7-А

• Библио-глобус – ул. Молдавская, 16

• Dance Pub Пьяный страус – ул. Сони Кривой, 83

• ДЮЦ – ул. Коммунаров, 28