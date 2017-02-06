Торговцу книгами по саентологии в Челябинске вынесли предостережение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске прокуратура заинтересовалась бизнесменом, который торговал книгами по саентологии, – на мужчину пожаловались за сбыт работ Рона Хаббарда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Прокуратура по обращению гражданина провела проверку и выяснила, что в одном из офисных зданий Советского района предприниматель торгует книгами и видеоматериалами Лафайета Рональда Хаббарда по саентологии и дианетике. Запрещенных материалов не обнаружено, однако индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение.

Бизнесмен обжаловал данное решение, однако Советский райсуд признал действия прокурора законными, а предостережение обоснованным. Челябинский областной суд решение оставил вердикт нижестоящей инстанции без изменения.

Напомним, решением Щелковского городского суда Московской области от ряд информационных материалов Хаббарда включен в Федеральный список экстремистских материалов. Решением Московского городского суда религиозное объединение «Саентологическая церковь Москвы» ликвидировано.