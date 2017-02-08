Свыше 340 пешеходов оштрафовано в Челябинской области за 3 часа спецакции ГИБДД

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 340 пешеходов-нарушителей выявлено за три часа в ходе профилактического мероприятия ГИБДД Челябинской области – оно прошло в восьми крупнейших городах вечером 7 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник с 17 до 20 часов в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Миассе, Озерске, Снежинске и Копейске полицейские провели целевое мероприятие по профилактике наездов на пешеходов.

«Выявлено 345 нарушений ПДД пешеходами, в отношении всех возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.29 и 12.30 КоАП. Им грозит штраф от 500 до 1 500 рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Кроме того, было остановлено 248 водителей, которые нарушили правила проезда «зебры».

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает более серьезный штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходам и велосипедистам.