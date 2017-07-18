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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 10:40

Супруга погибшего в ДТП мужчины отсудила у работодателя 500 тыс. рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Нагайбакский райсуд (Челябинская область) взыскал с АО «Челябкоммунэнерго» 500 тыс. рублей по иску супруги погибшего в ДТП работника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, женщина обратилась в суд с гражданским иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. Ее муж погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в 2015 году. Авария произошла по вине водителя предприятия, нарушившего ПДД. В качестве обоснования своих требований вдова указала, что испытала нравственные страдания, страдает бессоницей, изменился привычный образ жизни, испытывает тоску в связи с утратой близкого человека.

«Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что смерть мужчины наступила в результате неправомерных действий водителя при исполнении им трудовых обязанностей, работодателем которого выступало АО "Челябкоммунэнерго", являющееся также законным владельцем транспортного средства, с использованием которого причинен вред», – говорится в сообщении.

В пользу вдовы были взысканы полмиллиона рублей и судебные расходы.

Это решение было обжаловано. Ответчик просил уменьшить сумму компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что погибший проявил грубую неосторожность: водитель возражал против поездки с ним, однако по указанию начальника взял его с собой. Кроме того, водитель сообщил руководству о плохом самочувствии, но ответственный за выпуск автомобиля на линию не придал этому значения, а пассажиру об этом было известно.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда не нашла оснований для отмены решения.

Решение суда вступило в законную силу.

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Теги: дтп на трассе, новости челябинска, моральный вред, новости нагайбакского района
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