Суд вынес приговор жителю Коркино, хранившему дома боевой арсенал

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Коркинский горсуд вынес приговор местному жителю, хранившему дома боевой арсенал и увлекавшемуся переделкой макетов оружия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

На нарушителя федерального закона «Об оружии» вышли сотрудники ФСБ.

«Не имея специального разрешения, мужчина приобрел у неустановленного лица и хранил его у себя в доме и на крыше два ствола, короб ствола, являющиеся частями пулемета калибра 7,9 мм, относящиеся к основным частям огнестрельного оружия; автомат калибра 5,45 мм, переделанный из макета автомата Калашникова, пригодный для производства выстрелов боевыми 5,45 мм автоматными патронами и относящийся к самодельному нарезному огнестрельному оружию; 40 мм подствольный гранатомет, предназначенный для стрельбы гранатами, являющийся индивидуальным (огнестрельным) оружием, предназначенным для применения в комплексе с 7,62 мм и 5,45 мм автоматами системы Калашникова, пригодный для производства выстрелов штатными боеприпасами», – рассказали в суде.

Кроме того, контрразведчики обнаружили у коркинца дома 493 грамма бездымного охотничьего пороха.

Коркинским городским судом мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, его незаконной переделке, а также хранении взрывчатки. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно (испытательный срок – 2,5 года) и штраф в размере 110 тыс. рублей в доход государства.



Приговор не обжаловался, вступил в законную силу.