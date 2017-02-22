Суд продлил арест виновнику громкого ДТП, унесшего жизни 3 подруг и таксиста в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водитель Mercedes S500, пьяным протаранивший машину таксиста, везшего трех подруг, на северо-западе Челябинска, задержится в СИЗО еще на месяц – следствие по делу продолжается, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Курчатовский райсуд на месяц продлил срок ареста 33-летнему водителю Mercedes S500, угробившему трех подруг и таксиста, который их вез. Расследуется дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

Напомним, автокатастрофа, произошедшая в октябре 2016 года на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы в Челябинске, вызвала широкий общественный резонанс. Пьяный водитель Mercedes S500 пролетел перекресток на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2115 (такси). От удара «пятнадцатая» совершила наезд на стойку светофора и опору рекламного щита. Две погибшие пассажирки такси – 27 и 25 лет – родные сестры, еще одна была их близкой подругой. На месте умер и водитель ВАЗа.

Процесс в отношении другого виновника резонансного ДТП, где погибли двое сотрудников скорой и младенец, уже начался. Дело рассматривается без особого порядка, а заседания проходят в лечебном учреждении ГУФСИН, поскольку водитель восстанавливается от тяжелых травм.