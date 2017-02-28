Суд оставил в колонии мошенника из Троицка, продававшего винтовку и прибор ночного видения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области суд отказался смягчать приговор интернет-мошеннику, который прославился скандальными заявлениями о поддержке бандеровцев и США, – мужчина обманывал людей при продаже винтовки и прибора ночного видения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Напомним, что летом 2015 года Михаил Маслак разместил в интернете объявления о продаже электропневматической винтовки стоимостью 6 тыс. рублей и прибора ночного видения за 15 тыс. Покупатели переводили оплату преступнику, однако товара взамен не получали. Было совершено два мошенничества – одно совместно с товарищем.

Троицкий горсуд 25 ноября 2016 года признал мужчину виновным по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Маслака приговорили к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Приговор был обжалован прокурором и осужденным, который настаивал на своей невиновности, однако Челябинский областной суд оставил приговор без изменения. Решение вступило в законную силу.

Добавим, что Михаил Маслак в декабре 2014 года был приговорен к году лишения свободы в колонии строгого режима за пьяные угрозы полицейскому с применением мачете. Также заявлял в соцсети, что отправил российским ополченцам в Донецк гуманитарную помощь с вредительскими берцами. Внутри трех пар обуви Михаил якобы заложил лезвия, чтобы «боевики располосовали ступни до сухожилий».