ПРЕЦЕДЕНТ. Суд оправдал бабушку, громко ругавшуюся матом на улице в Южноуральске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд Южноуральска (Челябинская область) встал на сторону пенсионерки, которую попытались привлечь к административной ответственности за мат в общественном месте, – установлено, что причиной для ругани стала череда неприятностей, произошедших с женщиной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 21 мая 2017 года, когда пожилая жительница Южноуральска вышла из дома, однако из-за болезни ног не удержалась и упала. Встать самостоятельно у пенсионерки не получилось, поэтому прохожие вызвали ей скорую. Приехавшая на вызов медик начала оказание помощи с того, что случайно наступила пациентке на руку, в результате чего та стала выражаться грубой нецензурной бранью.

Подоспевшие сотрудники полиции решили составить на пенсионерку протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), так как ругалась бабушка в общественном месте в присутствии посторонних граждан, чем, по мнению правоохранителей, «нарушила общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу».

«Через день пенсионерка обратилась в трампункт Южноуральска с отдавленной и опухшей рукой и проходила лечение. Объективно установлено, что женщина не имела умысла на нарушение общественного порядка и причиной выражения грубой нецензурной бранью явилась физическая боль от полученной травмы, а вовсе не неуважение к обществу», – сказали в городском суде Южноуральска.

Таким образом, суд не нашел состава мелкого хулиганства в действиях пенсионерки. Производство по делу об административном правонарушении в отношении женщины прекращено. Однако постановление пока не вступило в законную силу.