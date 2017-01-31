Студенты ЮУрГУ познакомились с природными достопримечательностями области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заочники кафедры «Туризм и социально-культурный сервис» ЮУрГУ 28-29 января приняли участие в выездном интерактивном занятии в горнозаводской зоне Челябинской области – студенты подробно изучали туристские ресурсы экологической направленности для зимнего периода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В рамках тура студенты побывали на территории двух национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», а также на местоположении Серпиевского спелеозаказника. Студенты осмотрели пещеры Колокольная, Майская, скала-Кольцо и посетили ледяной фонтан в поселке Сибирка.

Во время занятия студенты освоили навыки проведения экологических трансферных экскурсий, самостоятельно рассказали про гидрологические памятники природы, спелеоресурсы региона, национальные парки, горные хребты и полезные ископаемые.

Организаторами экологического тура выступили студенты-заочники четвертого курса Кристина Ольшукова, Дмитрий Наумов, Альбина Яковлева и Ирина Нигматуллина.

Фото пресс-службы ЮУрГУ