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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 09:47

Страстная седмица: у православных наступил Великий понедельник


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Великий понедельник наступил у православных верующих – особенное значение на Страстной неделе имеют последние три дня перед Пасхой, которая в 2017 году выпадает на 16 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 10 апреля, начинается Страстная седмица. Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. «Каждый христианин как бы проходит вместе со Спасителем Его скорбный путь ради того, чтобы иметь соучастие и в Его Воскресении, в победе Господа над смертью. Эти дни особенно важны, поэтому каждый из них принято называть Великим», – напоминают в епархии.

В понедельник православная церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа. В его страданиях от возненавидевших его братьев, целомудренном воздержании и незаслуженном заключении в темницу Церковь видит прообраз страданий Христовых, а в конечном торжестве Иосифа и его возвышении в Египте – Воскресения Христова и его победы над миром.

А из евангельских событий вспоминается иссушение Иисусом бесплодной смоковницы, которая, по словам Евангелия, была для апостолов знаменательною проповедью о силе веры и молитвы, без которых человек пред Богом духовно мертв. Под бесплодной смоковницей церковная традиция понимает «сонмище иудейское», у которого Иисус Христос не нашел истинного плода, а только «лицемерную сень закона», которую обличил и проклял, а также всякую душу, не приносящую плода покаяния.

В Великий вторник вспоминаются поучения Христа в Иерусалимском храме, его пророчества о своем втором пришествии, в среду – предательство Иуды.

Особенное значение на этой неделе имеют последние три дня перед Пасхой. В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю. В этот день принято наводить порядок в доме, поэтому его называют также Чистый четверг. Это время, когда можно начинать печь пасхальные куличи и красить яйца.

В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса. Литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом полотнища с изображением Христа – плащаницы. Это единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола. В Страстную субботу, в преддверии Воскресения Христова, в церковных службах впервые за семь недель Великого поста появляются светлые, праздничные мотивы. После вечерней службы и литургии в храмах освящаются яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые, пасхальные.

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Теги: рпц, религия, пасха, страстная седмица, новости челябинска, православные праздники
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