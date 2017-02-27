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Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 12:57

Спасатели эвакуировали 3 туристов из нацпарков Южного Урала на праздниках


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спасатели эвакуировали трех туристов из нацпарков Южного Урала за время праздников – помощь потребовалась двум молодым людям и ребенку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Так, первый вызов поступил 23 февраля – при спуске с горы травму грудной клетки и головы получил 12-летний ребенок, который вместе с сестрой отправился в поход по нацпарку «Таганай». Спасатели спустили мальчика с Двуглавой сопки, довезли до города и передали медикам.

Еще один несчастный случай произошел 24 февраля – с Откликного гребня сорвался 21-летний парень, он сломал левое бедро. Жителю Екатеринбурга была оказана первая помощь: ему наложили шину, транспортировали до Центральной усадьбы и передали скорой.

На Иремеле 24 февраля помощь потребовалась молодому человеку 1988 года рождения, повредившему голеностоп.

За время дежурства спасательных постов с 22 по 26 февраля в ПП «Иремель» и НП «Таганай» было зарегистрировано 2 тыс. 458 туристов.

Добавим, что 24 февраля на территории природного парка Зюраткуль пришлось спасать группу пермских туристов. Три человека, спускаясь на сноубордах, потерялись в районе хребта Нургуш. Спецслужбы провели масштабные поиски, однако туристы сами вышли к месту стоянки.

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Теги: спасатели, нацпарк таганай, иремель, новости челябинской области, поисково-спасательная служба челябинской области
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