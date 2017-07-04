Экс-сотрудницу полиции осудят за взятки планшетами в Еманжелинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователь полиции предстанет перед судом в Еманжелинске (Челябинская область) за получение взяток – у женщины арестовали автомобиль стоимостью 500 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местную прокуратуру.

Прокурор Еманжелинска утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего следователя ОМВД РФ по Коркинскому району. По версии следствия, 33-летняя сотрудница в июне 2016 года за обещанное прекращение уголовного дела, находящегося у нее в производстве, получила от подследственного взятку в виде двух планшетных компьютеров.

«Преступление выявлено сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вину в совершенном преступлении она не признала», – рассказали в главке, добавив, что следователь уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в 2016 году.

В целях исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемой – автомобиль стоимостью 500 тыс. рублей. Материалы дела направлены для рассмотрения в городской суд.