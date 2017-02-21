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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 16:10

Сотрудница ЮУЖД оплатила себе поездку в Израиль за счет детей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО «РЖД»), оплатившей поездку в Израиль за счет средств, выделенных для образовательных целей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ – "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в Уральском следственном Управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, специалист по управлению персоналом сектора образовательных учреждений службы управления персоналом Южно-Уральской железной дороги в сентябре 2016 года незаконно перечислила в туристическое агентство 195 тыс. рублей якобы за оказание экскурсионных услуг для воспитанников образовательных учреждений компании.

«Фактически злоумышленница использовала денежные средства в личных целях – приобрела туристическую путевку в Израиль», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

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Теги: юужд, новости челябинска, превышение должностных полномочий
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