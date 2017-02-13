Сотрудники телефонной компании заплатят штраф за нарушение тайны переговоров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два сотрудника российской телекоммуникационной компании в Челябинске осуждены за нарушений тайны телефонных переговоров абонентов – приговор им вынес Центральный районный суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что преступление совершено в феврале 2016 года. «Специалист обслуживания и продаж одного из офисов компании по просьбе знакомых обратился к коллеге из другого офиса, имеющему доступ к базе данных, содержащей информацию о телефонных соединениях абонентов. Коллега в помощи не отказал, и вскоре сведения были переданы неустановленному лицу за денежное вознаграждение», – рассказали в региональной прокуратуре.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в ходе проведения проверочных мероприятий.

Свою вину молодые люди признали в полном объеме. Суд вынес им приговор по части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и назначил наказание в виде штрафа – каждому предстоит выплатить в доход государства по 100 тыс. рублей.