Сотрудники ВНИИТФ получили знаки отличия, медали и ордена

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) получили знаки отличия, медали и ордена – вручение наград состоялось в День города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

«На праздниках всегда дарят подарки и вручают награды тем, кто сделал что-то значимое для общества. Наград мало, а людей хороших всегда гораздо больше. От всей души поздравляю тех, кто будет награжден, и всех жителей Снежинска с прекрасным праздником. Мы все делаем одно общее дело», – отметил директор РФЯЦ – ВНИИТФ Михаил Железнов на открытии мероприятия.

Первый заместитель генерального директора Росатома Иван Каменских вручил сотрудникам ядерного центра Ордена дружбы и «За заслуги перед Отечеством», медали «За заслуги в освоении атомной энергии», знаки отличия Росатома «За вклад в развитие атомной отрасли», знаки отличия «Академик И.В. Курчатов» и «За заслуги перед атомной отраслью», почетные звания «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» и «Заслуженный деятель науки РФ».

Последнее звание присвоено, в том числе, заместителю научного руководителя РФЯЦ – ВНИИТФ Вадиму Симоненко.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ