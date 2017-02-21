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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 13:55

Сотня студентов 5 дней дежурила с полицейскими Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Общественники и 127 студентов вузов пять дней дежурили вместе с полицейскими Челябинска, наблюдая за их работой, – волонтеры задерживали нарушителей вместе с ППС и ГИБДД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 13 по 18 февраля в Челябинске прошла акция «Дежурим вместе». Со стороны общественности в ней принимали участие 127 студентов ЧелГУ, ЮУрГУ, колледжа ЧелГУ, ЮУрГАУ, ЮУрГГПУ, а также представители Общественного совета при городском УМВД. Добровольцы познакомились с работой дежурных частей районных отделов и центра видеонаблюдения, присутствовали на инструктажах, проводимых с сотрудниками, заступающими на службу. Кроме того, общественники приняли участие в рейдах наружных нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб.

«Целью акции являляется непосредственное ознакомление граждан с повседневной деятельностью сотрудников полиции, информирование населения о принимаемых полицией мерах по реагированию на сообщения граждан о происшествиях и преступлениях, а также повышение уровня доверия граждан к полиции. В ходе рейдов студенты и представители Общественного совета наблюдали за работой сотрудников полиции по выявлению и пресечению административных правонарушений и преступлений», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В рамках совместных мероприятий сотрудниками ППС на трех граждан были составлены протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), на одного – протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом).

Сотрудниками ДПС были составлены протоколы на двух нарушителей правил дорожного движения по статьям 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

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Теги: студенты, новости челябинска, полиция челябинска, дежурим вместе
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