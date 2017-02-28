«Солнечная долина» приглашает на юбилейный Кубок губернатора
В следующую субботу, 11 марта, на ГЛК «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) состоится юбилейный фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок губернатора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На любительские соревнования в Миасс съедутся команды глав администраций городов и районов, Законодательного Собрания и правительства Челябинской области. Силами померяются также коллективы промышленных и торговых предприятий, банков, страховых компаний, СМИ, туристических фирм и спортивных организаций – всего 30 команд.
Среди зарегистрированных участников – Андрей Косачев, директор Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Челябинской области, Вячеслав Жилин, глава Златоуста, Анрей Лохтачев, автор дизайна короны чемпионов для этапа Кубка мира по фристайлу, прошедшего в минувшие выходные на «Солнечной долине».
Медали, за которые будут бороться участники Кубка губернатора, выглядят так же, как медали победителей Кубка мира.
Мероприятие начнется в 10.00 с детских соревнований. Торжественное открытие Кубка состоится в 12.00. А в 13.00 начнутся старты команды среди горнолыжников. Завершится фестиваль церемонией награждения команд в 16.00.
Сильнейшая команда, представляющая один из уровней органов власти, получит переходящий Кубок. Победителей в других номинациях наградят ценными подарками от партнеров спортивного праздника.
«Солнечная долина» приглашает всех любителей активного образа жизни принять участие в соревнованиях и уже сейчас предлагает начать подготовку на склонах горы Известной. В этом помогут специалисты лучшей школы инструкторов в России Alpine School.
Оставить заявки на можно на сайте курорта.
Фото ГЛК «Солнечная долина»