Снегопады обрушатся на Челябинскую область 26 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области 26 января ожидаются снегопады и понижение температуры – на севере региона в ночные часы столбики термометра могут опуститься до 31 градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщают синоптики, днем и ночью в четверг на территории региона ожидаются облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, в южных районах – метели.

Ночью термометры покажут, в среднем, от 22 до 27 градусов ниже нуля. При этом на юге ожидается 12-17 градусов, зато на севере может похолодать до минус 31.

Дневные температуры будут колебаться от 12 до 17 градусов, на юге – 5-10 ниже нуля. Ожидается северо-восточный ветер с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, на юге области возможны отдельные порывы до 13 м/с.

В Челябинске 26 января будет облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег. Ночью термометры покажут 25-27 градусов ниже нуля, днем потеплеет до 14-17. Ветер – северо-восточный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с.

Добавим, в Челябинске и Коркино до вечера четверга, 26 января, действует предупреждение о НМУ первой степени опасности.