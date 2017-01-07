Снегопады, метели и гололедица ожидаются в Челябинской области 8 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 8 января 2017 года, в Челябинской области прогнозируются снегопады, метели и гололедица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

Предстоящей ночью и днем 8 января на Южном Урале сохранится вероятность снегопадов – от небольших до умеренных, местами – сильных, возможны метели, слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица от наката, снежные заносы, утром в отдельных муниципалитетах не исключены туманы.

«Этой ночью в регионе будет минус 10-15, на севере – до 22 градусов, на юге – 5-10 ниже нуля. Днем в воскресенье на севере Челябинской области минус 10-15, на юге – на 5-10 градусов теплее, на остальной территории – минус 5-10 градусов», – говорится в сообщении.

По данным бюллетеня опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды, 7 января в Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской ожидаются сильный снег, метель. В последующие дни на большей части Уральского округа возможна аномально холодная погода – среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Гидрометцентр России сообщает, что 6 и ночью 7 января в Челябинской, Курганской областях, а также на юге Тюменской прошел сильный снег – до 6-10 мм осадков.