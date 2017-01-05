Снегопады и сильный ветер прогнозируют южноуральские синоптики 5 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снегопады, метель и сильный ветер прогнозируют синоптики на Южном Урале в четверг, 5 января, − при этом в Челябинской области резко похолодает на 10-15 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Днем в регионе ожидается переменная облачность, местами будет идти небольшой снег, слабые метели, утром на дорогах гололедица. «Температура воздуха -10-15 градусов, в низинах до -18 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 4-9 м/с, отдельные порывы 11-16 м/с», − говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.

В южноуральской столице сегодня весь день будет идти небольшой снег. Температура воздуха днем -14-16 градусов, ветер юго-восточный 1,6 м/с.

По информации Гидрометцентра РФ, западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря которому погода новогодней ночью оказалась теплой на большей части страны, уступил место восточному процессу, способствующему усилению морозов в Сибири, на Урале и значительной части ЕТР.