Чт, 09.03.2017, 16:06 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 15:37

ВНИМАНИЕ. Смог сохранится в Челябинске еще сутки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в воздухе автомобильных выхлопов и промышленных выбросов, в Челябинске сохранятся 9 и 10 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, режим «черного» неба был введен в южноуральской столице утром 8 марта.

По информации специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НМУ вызваны ночной инверсией и слабым ветром и продержатся до семи часов вечера 10 марта.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Минэкологии Челябинской области также сообщает, что НМУ первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, 9-10 марта будут наблюдаться в Магнитогорске, Сатке, Карабаше, Коркино и Троицке.

Кроме того, предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 24 градусов.

«В ночь на пятницу в регионе будет минус 14-19, в низинах – до 24 градусов. Завтра утром местами возможны туманы, слабая изморозь. Днем 10 марта будет от минус четырех до плюс одного, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от двух до семи метров в секунду», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как следует из трехдневного прогноза, 20-градусные морозы в пониженных частях рельефа продержатся до конца недели.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: нму, смог, новости магнитогорска, новости карабаша, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 585
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:00
«Трактор» подписал новый 2-летний контракт с вратарем Демченко
сегодня, 14:36
ВНИМАНИЕ. Челябинским школьникам дали шанс получить бесплатную путевку в «Артек»
сегодня, 14:11
До минус 24 прогнозируют синоптики ночью 10 марта в Челябинской области
сегодня, 13:27
Инвалид по зрению устроил ДТП с потерпевшими в Златоусте
сегодня, 11:51
Для разведки пожаров над Таганаем будет летать мультикоптер
сегодня, 11:36
Главу Баландинского поселения, обвиненную во взятках, отправили из дома в СИЗО
сегодня, 11:17
Челябинская область хочет принять ЧМ-2023 по фристайлу и сноуборду
сегодня, 10:46
СКАНДАЛ. Южноуральцы возвели туалеты и душевые кабины на берегу памятника природы
сегодня, 10:06
Рецидивист, напавший на посетителя МФЦ в Челябинске, осужден на 10 лет
сегодня, 09:31
Банда, похищавшая парфюм и курятину у дальнобойщиков, предстанет перед судом в Пласте
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

  • Трактор
    5%
  • Металлург
    23%
  • Куньлунь
    13%
  • Барыс
    9%
  • Авангард
    9%
  • Адмирал
    8%
  • Ак Барс
    18%
  • Салават Юлаев
    15%

Всего проголосовало: 1440

Подписка на новости
Прислать новость