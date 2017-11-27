Сирота из Брединского района получила условный срок за смертельное ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пластский городской суд вынес приговор 21-летней жительнице Брединского района, по вине которой погибла 20-летняя девушка и пострадал 35-летний военнослужащий, – автоледи выехала на встречную полосу по пути из Пласта (Челябинская область) в областную столицу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Обвиняемая днем 1 мая 2017 года управляла автомобилем Hyundai Solaris, в котором перевозила четырех человек: свою 20-летнюю подругу и трех мужчин из Карталов. С пассажирами она связалась через приложение «Бла-бла-кар», где сообщила о своей поездке в Челябинск.

На автодороге Пласт – Демарино – Старый Кумляк обвиняемая неверно оценила дорожную обстановку, выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с Nissan Teana.

В результате ДТП подруга обвиняемой получила смертельные травмы, 35-летний пассажир был госпитализирован с открытым переломом черепа. Сейчас мужчина, который является военнослужащим, проходит лечение в госпитале. Из-за полученных травм он может быть признан не годным к прохождению службы.

Жительница Брединского района признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью. Она возместила родственникам погибшей 200 тыс. рублей, потраченных на похороны. Признала гражданский иск о возмещении морального вреда на 1,5 млн рублей. Суд учел, что автоледи является сиротой, положительно характеризуется по месту жительства, учебы и работы. Потерпевшие не настаивали на строгом наказании. Девушку приговорили к полутора годам лишения свободы условно с запретом вождения автомобиля на такой же срок.