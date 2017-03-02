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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 16:11

Сильная гололедица ожидается на дорогах Челябинской области 3 марта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 19 градусов, утром в пятницу в отдельных районах возможны туманы, на дорогах – сильная гололедица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Гидрометцентра, в ночь на 3 марта в регионе будет минус 7-12, в низинах – 14-19 градусов, местами пройдет небольшой снег. Завтра утром в отдельных районах возможны туманы, слабая изморозь, на дорогах – сильная гололедица. В ближайшие сутки будет дуть юго-западный ветер, отдельные порывы которого могут достигать 12 метров в секунду. Днем в пятницу синоптики обещают от минус одного до плюс четырех градусов.

В Челябинске ночью минус 9-11, завтра днем – до плюс трех градусов.

По информации регионального управления МЧС, на местных реках прогнозируется образование наледи, промоин, изменение структуры льда. В ведомстве напоминают, что пребывание на тонком весеннем льду запрещено.

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Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, новости челябинска
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