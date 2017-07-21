ВНИМАНИЕ. Синоптики предупредили южноуральцев о шквалистом усилении ветра 22 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Грозы, ливни и сильный ветер ожидаются в Челябинской области в субботу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местных синоптиков, днем 22 июля в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Напомним, в условиях непогоды возможны повреждения линий электропередачи, кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, вал деревьев, попадание молний в объекты, не защищенные громоотводом.