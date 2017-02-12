Штормовое предупреждение из-за морозов продлено на сутки в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области на сутки продлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС.

«По данным Челябинского ЦГМС, ночью и утром 13 февраля в отдельных районах сохранится аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха будет на семь и более градусов ниже климатической нормы», – говорится в сообщении южноуральского спасательного ведомства.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе ожидается минус 27-32, на севере – 20-25, в низинах – 35-40 градусов. Днем в понедельник столбики термометров поднимутся до 9-14 градусов, в низинах сохранится умеренный мороз – 18-23. Ветер будет юго-западного направления 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 м/с.

Отметим, что минувшей ночью в Челябинской области было от 28 до 39 градусов ниже нуля, в крайних южных районах – 20-27.