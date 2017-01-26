Школьники Троицка уходят на карантин с 27 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицке (Челябинская область) школьники уходят на карантин с 27 января по 2 февраля – учебный процесс приостановлен из-за высокого уровня заболеваемости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Из-за прироста числа заболевших ОРВИ среди школьников более чем в полтора раза к предыдущей неделе оперативный штаб по гриппу ввел карантин во всех школах и учреждениях дополнительного образования Троицка с 27 января по 2 февраля включительно.

В закрытых помещениях учреждений культуры и спорта усилено соблюдение санитарно-гигиенических требований (режим проветривания и дезинфекционный режим, увеличение интервалов между занятиями и мероприятиями, поддержание надлежащего температурного режима). Также продолжаются карантинные мероприятия в медицинских организациях.

Для анализа текущей эпидситуации и корректировки профилактических мер заседание оперативного штаба будет проводиться еженедельно, добавили в мэрии.