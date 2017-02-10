Школьники Озерска возвращаются к учебе после 12-дневного карантина по ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Озерска (ЗАТО, Челябинская область) сегодня, 10 февраля, приняла решение возобновить учебный процесс в образовательных организациях, а также проведение массовых мероприятий с 13 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ограничения, связанные с посещаемостью, снимаются во всех школах, лицеях, колледжах (1-2 курс), а также в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Вновь начинаются мероприятия с участием детей и подростков», – сообщили в городской администрации.

Вместе с тем, до особого распоряжения сохраняется противоэпидемический режим в учреждениях дошкольного образования, на промышленных предприятиях, в сфере торговли, услуг и общественного питания, в городском транспорте.

Напомним, усиленный комплекс противоэпидемических мероприятий был введен в Озерске с 1 февраля. В связи с карантином отменялись, в том числе, спектакли местного театра кукол «Золотой петушок».