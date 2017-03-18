Сергей Ковалев призывает Андре Уорда устроить матч-реванш

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский боксер, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев призвал отобравшего его титулы Андре Уорда к реваншу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Я уже чувствую себя хорошо, потому что любовь людей дороже титулов. Все вокруг говорят, что Андре Уорд проиграл. Если он мужчина, он выйдет на ринг и все докажет. Я все еще жду, пока он подпишет контракт на реванш», – цитирует Ковалева IFL TV.

Спортсмен добавил, что его цель – вернуть свои титулы: «Я знаю, что выиграл, и это не только мое мнение. Я рад этому поражению, оно показало, сколько вокруг грязи. Андре Уорд, если ты настоящий чемпион – ты дашь мне реванш. Ты мужик или девчонка? Давай устроим бой, напуганный г**нюк», – сказал Ковалев.

Напомним, 19 ноября 2016 года боксер из Челябинска Сергей Ковалев потерпел первое поражение в карьере – он проиграл Андре Уорду в чемпионском поединке в Лас-Вегасе (США), на кону были титулы WBA super, IBF, WBO.