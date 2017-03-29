Семью бобров засняла скрытая камера нацпарка «Таганай»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На территории национального парка «Таганай» в объектив скрытой камеры попали два бобра – животные собирали ветки осины для пропитания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

На видео первый бобр изучает ветки и покидает место, вслед за ним почти сразу появляется второй. Фотоловушка, в которая засняла животных, установлена вдали от туристических троп, в заповедной зоне национального парка, в районе реки Куса.

«Животные небольшие, вес каждого примерно 10-15 кг, по "бобровым меркам" это немного, ведь встречаются особи по 40 кг. Сейчас деревья интересуют бобров, в основном, как пища. Чуть позже, когда начнется весеннее половодье, в "бобровых" районах Таганая стартует строительный сезон. Животные будут приводить в порядок свои хатки после зимовки. Когда большая вода спадет – придет черед плотин, их бобры строят, чтобы удержать уровень в водоемах», – отметила сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.

Бобры обитают почти на всех крупных реках парка – Кусе, Большом Киалиме, Тесьме.

Видео национального парка «Таганай»