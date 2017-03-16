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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 13:59

Сбербанк и экстренные службы Челябинска проведут масштабные совместные учения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

16 марта в Челябинске пройдут масштабные учения с участием Сбербанка, подразделений УМВД России по Челябинску, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области, ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области», ФГУП «Охрана» и частных охранных предприятий «Варяг - 2» и «Тайгер».  

Представители этих организаций отработают совместные действия при возникновении нештатных ситуаций в условиях, максимально приближенных к реальным.
 
Учения пройдут в отделении Сбербанка по адресу Комсомольский проспект, 70в. Будут отработаны три сценария: противодействие при вооруженном нападении на работников банка, освобождение заложника и ликвидация угрозы взрыва, а также тушение пожара и эвакуация работников банка.
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Теги: сбербанк
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