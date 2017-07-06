Рябчики получат 10 «песочниц» на Таганае

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На территории нацпарка «Таганай» планируют установить специальные «песочницы» для рябчиков – в так называемых порхалищах они смогут почистить свои перья от паразитов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Порхалище представляет собой деревянный ящик, который наполняется смесью мелкого речного песка и золы. Такой «начинки» на каждое необходимо около 150 килограммов. Уже два домика установлены в районе Черной скалы и Центральной усадьбы нацпарка, в ближайшее время в разных его частях появятся еще восемь.

«В таких “песочницах” птицы отряда курообразных, в частности, рябчики, принимают ванны, чтобы избавиться от клещей и других паразитов. Такая гигиеническая процедура необходима птицам почти ежедневно в пиковый сезон, который длится с июля по октябрь. И очень важно, чтобы порхалище было в непосредственной близости от мест обитания рябчиков», – рассказал сотрудник научного отдела парка орнитолог Евгений Попов.

Роль порхалищ в природе выполняют деревья, вывороченные ветром, или русло высохшей реки. Поскольку подобные объекты на Таганае встречаются редко, сотрудники научного отдела устраивают для рябчиков искусственные «бассейны» с песчаной смесью. При отсутствии порхалищ птицы покидают место обитания.

Учитывая, что рябчик в нацпарке является фоновым видом, а количество обитающих на Таганае птиц исчисляется сотнями, пустовать эти купальни точно не будут, говорят специалисты.

Рябчик – самый мелкий представитель тетеревиных, его вес редко превышает 500 граммов. Отличается узнаваемым окрасом. Оседлая птица, не совершающая дальних перемещений и кочевок. Также как глухарь токует. В гнезде обычно семи-девяти яиц. Птенцы выходят из яиц уже покрытые пухом и могут бегать сразу, как только обсохнут под крыльями матери.

Фото пресс-службы нацпарка «Таганай»